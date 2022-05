De beste basistips voor een geslaagde gourmet

Niets is er zo lekker als een avond uitgebreid tafelen. En hoe doe je dat beter dan met een heerlijke en uitgebreide gourmet? Een volle tafel met verschillende soorten vlees, vis, groenten, sauzen en natuurlijk stokbrood scoort altijd. Dat wil toch iedereen? Het bereiden van je eigen eten, het gezellig converseren en natuurlijk heerlijk eten zijn de ingrediënten die zorgen voor een geslaagde avond. Maar hoe pak je uit met een gourmet? We geven je de beste basistips voor een perfecte gourmetavond.

1. Goede voorbereiding

Het is een beetje een dooddoener, maar het is echt zo: een goede voorbereiding, is het halve werk. Zo ook in het geval van het gourmetstel. Het is namelijk niet overbodig om van te voren goed te controleren of het allemaal nog wel zo goed werkt als voorheen. Als je een hele tafel uitgestald hebt en vervolgens werkt het verwarmingselement niet, dan sta je goed voor paal. Dat wil je niet! Neem dus even de moeite om een snelle check uit te voeren. Controleer ook of je nog een goede verlengsnoer hebt en voldoende bordjes en bestek.

2. Boter of olie?

Het lijkt een discussie zonder einde: gebruik je boter of olie tijdens het invetten van je gourmetpannetje? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Het maakt namelijk vrij weinig uit! Als het maar gebeurd, want niemand wil aangebrand eten voorgeschoteld krijgen. Het is daarom belangrijker dát het gebeurd, dan met welk product. Het hangt er gewoon vanaf wat je zelf fijner vindt. Kies je olie? Gebruikt dan bij voorkeur milde olijfolie. Ga je liever voor boter? Houd dan rekening met de kans op hete spetters.

3. Verse producten

Een goede voorbereiding doet een hoop, maar een geslaagde gourmet valt of staat natuurlijk bij het gebruiken van verse kwaliteitsproducten. Beslis van te voren welke producten je in huis wil halen en maak daarin een goede afweging tussen kip, vlees en vis. Deze drie mogen namelijk niet samen op een schaal en daarom is het handig als jij weet hoe je je tafel inricht. Je kunt natuurlijk ook gewoon een heerlijke gourmetschotel bestellen. Dan heb jij nergens omkijken naar! Is dat even lekker?

4. Hap, slik en weg

We begrijpen best dat je enorme trek krijgt zodra je aanschuift aan zo’n tafel vol met eten. Dat zal het hongergevoel alleen maar aanwakkeren. Voor de snelle hap geven we advies om te beginnen met een stukje vis. Dat is extra snel klaar, zo kun jij jouw maag binnen een mum van tijd geven wat ‘ie wil. Kies bij het selecteren van vis voor de stevige soorten. Zo voorkom je het uit elkaar vallen op de bakplaat en blijft het geheel lekker schoon.

5. Sauzen

Wat ook niet geheel onbelangrijk is: de sauzen. Bij een heerlijk gourmet horen natuurlijk ook verschillende soorten sauzen. Welke je gebruikt, dat is afhankelijk van de producten die je op tafel zet. Veel voorkomende sauzen zijn: knoflooksaus, cocktailsaus, satésaus, mayonaise en barbecuesaus. Welke saus gebruik jij bij welk recept? Aan de hand van deze gourmet recepten, creëer jij je eigen geslaagde gourmetavond. Succes gegarandeerd voor een culinair festijn!