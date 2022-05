Gewonde door schietpartij in Rotterdam, vier aanhoudingen

Op de Geuzenlaan in Rotterdam is zondagavond even voor middernacht vanuit een auto geschoten op een andere wagen. Daarbij is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk een van de inzittenden gewond geraakt. Het slachtoffer zou door de andere inzittenden naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Na een tip over het kenteken van de wagen van waaruit is geschoten, heeft de politie op Zuid rond 00.15 uur in de nacht van zondag op maandag een auto stilgezet en vier mannen aangehouden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.