Gündoğan na maanden afwezigheid als eenpitter terug in Kamer

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan, door Volt uit de fractie gezet na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, gaat weer aan de slag. Als eenpersoonsfractie, zegt zij tegen De Telegraaf. “Laten we daar niet omheen draaien: na alles wat zij mij hebben aangedaan is een samenwerking praktisch onmogelijk. Vrijwel uitgesloten.”

Volt schorste Gündoğan in februari nadat de partij meerdere meldingen van ongewenst gedrag had gekregen. Zij werd later uit de fractie gezet en, mede omdat zij dat besluit aanvocht bij de rechter en aangifte deed van laster en smaad, geroyeerd als partijlid. Gündoğan zat maanden ziek thuis.

Tegen De Telegraaf spreekt Gündoğan de beschuldigingen aan haar adres opnieuw tegen. “Iedereen met een perspas kan in de Tweede Kamer op alle fracties rondlopen. Als ik daar met regelmaat echt ’ongepast gedrag’ zou hebben vertoond, dan was dat met bijna een jaar Kamerlidmaatschap echt wel iemand opgevallen.”