Hoekstra: grotere flitsmacht en zo nodig meer militair budget EU

De snelle interventiemacht van de Europese Unie die in de maak is, moet worden versterkt. En als er meer geld nodig is voor militaire hulp van de EU aan andere landen dan moet dat er komen, vindt buitenlandminister Wopke Hoekstra.

De Europeanen moet hun eigen continent kunnen verdedigen, stelde Hoekstra in een toespraak in Maastricht ter gelegenheid van Europadag. Hij neemt afscheid en afstand van het kosteloos meeliften onder de militaire paraplu van de Amerikanen, door Europa én door Nederland. Hoekstra wil daarom onder meer “de capaciteit vergroten” van de snel inzetbare strijdmacht van 5.000 man waaraan de EU werkt. Die moet ervoor zorgen dat Europa veiligheidsoperaties van kleinere orde dan een complete oorlog, zoals een evacuatie uit vijandig gebied, voortaan zelf afkan.

Ook wil Hoekstra zo nodig meer geld uittrekken voor het fonds waaruit de EU militaire hulp aan Oekraïne en andere buitenlanden betaalt. “Ik vind dat je daar, afhankelijk van hoe het conflict zich ontwikkelt, echt open naar moet kijken.” Alles om Oekraïne militair zo sterk mogelijk te maken, want “wie sterk staat op het slagveld staat vast ook sterk aan de onderhandelingstafel”.

De EU-landen hebben het budget van de zogeheten vredesfaciliteit van de unie sinds het uitbreken van de oorlog verdrievoudigd.