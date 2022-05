Mogelijke huldiging Ajax woensdag direct in ArenA

Als Ajax woensdag landskampioen wordt, volgt direct een huldiging in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de gemeente is een huldiging elders, zoals bijvoorbeeld het Museumplein, niet mogelijk vanwege het grote landelijke tekort aan beveiligers.

Ajax speelt woensdag thuis tegen Heerenveen en maakt kans kampioen te worden bij een thuiszege. “Zowel de Amsterdamse driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie, politie) als Ajax had de huldiging liever opnieuw georganiseerd op het Museumplein, zeker na het geslaagde evenement in 2019 en het verdwijnen van de coronamaatregelen”, staat in een bericht. “Een huldiging in de openbare ruimte blijkt echter niet mogelijk vanwege het grote tekort aan beveiligingspersoneel.”

Bij grote evenementen moet per 250 bezoekers één professionele beveiliger staan. Gezien de opkomst bij eerdere huldigingen van de Amsterdamse voetbalclub, waar 80.000 tot 100.000 mensen op afkwamen, zijn minimaal 320 beveiligers nodig. De gemeente heeft sinds begin maart diverse beveiligingsbedrijven benaderd, maar het benodigde aantal bleek niet haalbaar. “Bezoekers, onder wie gezinnen met kinderen moeten erop kunnen rekenen dat een huldiging aan alle eisen voldoet en veilig en verantwoord wordt georganiseerd”, aldus de gemeente.

Daarom wordt Ajax – als de club de 36e landstitel binnensleept – gehuldigd in het stadion. “De stad Amsterdam kiest nu voor een eerbetoon aan het team in de Johan Cruijff ArenA, waar dit veilig en feestelijk kan”, aldus de gemeente. Dat betekent dat alleen de ruim 50.000 bezoekers die een kaartje hebben voor de wedstrijd tegen Heerenveen hierbij kunnen zijn.