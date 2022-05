Politie gaat uit van misdrijf bij brand in Geldermalsen

De twee mensen die maandag dood zijn gevonden na een woningbrand in Geldermalsen, zijn waarschijnlijk slachtoffer geworden van een misdrijf. Dat meldt de politie. Die is op zoek naar een man in een zwarte Renault Mégane met kenteken 43-ZJZ-5.

De politie roept mensen op de bestuurder niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen. Over de identiteit van de twee slachtoffers geeft de politie nog geen informatie.

De brand in het huis aan de Emmalaan in de Gelderse plaats brak vroeg in de ochtend uit. Het is niet duidelijk of de twee mensen door het vuur zijn omgekomen, of dat er een andere doodsoorzaak is.

Meerdere buurtbewoners zeiden tegen Omroep Gelderland dat het om een familiedrama gaat. De politie heeft dat niet bevestigd.