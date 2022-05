Politie onderzoekt incident waarbij Lukoki mogelijk betrokken was

De politie onderzoekt een incident in Flevoland vorige week waar de maandag overleden profvoetballer Jody Lukoki mogelijk bij betrokken was, bevestigt de politie na berichtgeving van de NOS. Ook wordt gekeken of het incident verband houdt met de dood van Lukoki. De politiewoordvoerder kan vanwege het onderzoek niets zeggen over het incident en de betrokkenheid van de voormalige speler van onder meer PEC Zwolle en FC Twente.

Lukoki overleed maandag op 29-jarige leeftijd. Over zijn doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. In meerdere media, zoals Het Parool, wordt geschreven dat hij zou zijn mishandeld en dat zijn been geamputeerd moest worden vanwege een infectie. Dit is niet bevestigd door de familie of de zaakwaarnemer van Lukoki.