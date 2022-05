Rutte spreekt Oekraïense parlement toe via beeldverbinding

Minister-president Mark Rutte spreekt donderdag 12 mei het Oekraïense parlement, de Verkhovna Rada, toe via een videoverbinding. De premier doet dat op verzoek van president Volodimir Zelenski, laat hij weten in een tweet.

“Nederland blijft schouder aan schouder staan met Oekraïne tegenover de Russische agressie”, aldus Rutte, die zich begin maart al in een videoboodschap richtte tot de Oekraïense bevolking. President Zelenski hield later die maand een toespraak voor de Tweede Kamer, eveneens via een beeldverbinding.