Zitting over ontslag Van Lienden uit stichting uitgesteld

De rechtbank in Amsterdam heeft de civiele zaak over het ontslag van Sywert van Lienden met ruim een maand uitgesteld. Op 14 juni is een nieuwe mondelinge behandeling gepland. Dan buigt de rechtbank zich over de vraag of de nu geschorste bestuurders en hoofdrolspelers in de mondkapjesaffaire ook moeten worden ontslagen als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA).

De zitting op donderdag 12 mei gaat niet door, op verzoek van de reeds geschorste bestuurders, zegt de advocaat van zeven medewerkers die zich op vrijwillige basis hebben ingezet voor de stichting. Die hadden gevraagd om meer tijd, zegt de advocaat. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten akkoord te gaan “met een beperkt uitstel en onder bepaalde voorwaarden”.

Sinds augustus 2021 doet het OM civiel onderzoek naar het bestuur. De rechtbank besloot op 28 april om Van Lienden te schorsen uit het bestuur na een verzoek van het OM. De rechtbank benoemde eveneens een tijdelijk nieuw bestuur dat de aansprakelijkheid van het oude bestuur onderzoekt.

Naast dit civiele onderzoek naar de stichting loopt er een strafrechtelijk onderzoek. Aanleiding hiervoor was de aangifte die Randstad eind december 2021 deed. Het uitzendconcern stelde personeel aan SHA beschikbaar omdat werd gedacht dat het ging om liefdadigheid.

Later bleek echter dat Van Lienden en de andere (voormalig) bestuurders een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes. Hierdoor zou hij samen met de andere oprichters miljoenen hebben verdiend aan de mondkapjesdeal die zij sloten met het ministerie van Volksgezondheid.