Bijeenkomst in Ichtuskerk voor slachtoffers Alblasserdam

In de Ichtuskerk in Alblasserdam is dinsdagavond een gebedsbijeenkomst om alle mensen te herdenken die vrijdag zijn overleden door twee tragische gebeurtenissen in die plaats, een scooterongeluk en een schietpartij bij een zorgboerderij.

Tijdens de bijeenkomst, die wordt georganiseerd door de vijf kerkgemeenschappen, zal er worden gebeden en gezongen. Burgemeester Jaap Paans verzorgt het openingswoord, daarna zorgt iedere kerk voor een inbreng. In de kerk is plek voor zeshonderd mensen.

Door de schietpartij op de zorgboerderij Tro Tardi verloren twee vrouwen van 34 en 16 jaar het leven. Een 20-jarige vrouw en 12-jarige jongen raakten zwaargewond. Door het scooterongeval kwamen een 18-jarige vrouw en een 19-jarige vrouw uit Alblasserdam om.

Voor het schietincident zit een 38-jarige man uit Oud-Alblas vast. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk misdrijf in Vlissingen, op de avond van 4 mei. Voor het scooterongeval is een 24-jarige automobilist opgepakt. Hij wordt verdacht van doodslag. Welke omstandigheden ervoor zorgen dat hij verdacht wordt van doodslag zijn niet duidelijk.

De bijeenkomst in de kerk begint om 19.30 uur en is ook te volgen via het YouTube-kanaal van de Ichtuskerk.