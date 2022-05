CDA oppert: steek Europees geld in gratis internet voor minima

Als het aan het CDA ligt, wordt een deel van het geld uit het Europese herstelfonds gestoken in gratis internet voor mensen met een laag inkomen. Kamerlid Inge van Dijk opperde dit in een debat over de Europese miljarden en de Nederlandse plannen hiervoor. Ze wijst op Amerika, waar dit al gebeurt, en noemt toegang tot het internet een “belangrijke basisvoorziening om mensen mee te laten doen”.

Ze vraagt minister Sigrid Kaag van FinanciĆ«n zich “hard te maken” in Europa voor gratis internet voor mensen met een kleine portemonnee. Maar op vragen van PvdA’er Henk Nijboer zei Van Dijk dat ze ook zou willen dat Nederland zo’n voorstel in zijn eigen plannen opneemt.

Het CDA vreest dat de Nederlandse plannen op het gebied van digitalisering “zonder dat we de basis op orde hebben” de verschillen niet kleiner maakt, maar juist vergroot.