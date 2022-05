Defensie kijkt naar nieuwe missie in Mali

Nederland gaat mogelijk opnieuw een bijdrage leveren aan de VN-missie Minusma in Mali. Duitsland heeft het kabinet daar informeel om gevraagd, zei minister Kajsa Ollongren (Defensie) tijdens een tweedaags bezoek aan het West-Afrikaanse land. Ze gaat “serieus” naar het verzoek kijken.

Door het vertrek van de Fransen verliest de VN-missie ongeveer 40 procent van zijn gevechtscapaciteit. De relatie tussen de voormalige kolonisator Frankrijk en de militaire machthebbers in Bamako is de afgelopen maanden sterk verslechterd.

Achter de besluitvorming zit enige haast. In september zijn alle Fransen weg uit Mali en dan hebben de Verenigde Naties daar een tekort aan onder meer gevechtshelikopters. Nederlandse Apache gevechtshelikopters waren in Mali actief tussen 2014 en 2017.

Er is nog geen besluit genomen over het verzoek en er zijn nog wel wat obstakels voordat het rond is. Zo mag de VN in het cruciale midden van het land maar beperkt of soms helemaal niet vliegen. Dat verboden gebied wordt steeds groter. Een verklaring hiervoor geeft het regime niet.

Ook moet de Tweede Kamer zich er nog over uitspreken. Daar is het enthousiasme voor de missie in Mali afgenomen. Het feit dat de Malinese machthebbers in zee gingen met Russische huurlingen van de Wagner Group viel slecht in de Kamer.

De afgelopen zes maanden ondersteunde Nederland de Verenigde Naties in Mali met een Hercules-transportvliegtuig met ongeveer negentig man ondersteunend personeel. Zaterdag vloog het toestel zijn laatste missie.

Helemaal tevreden wordt niet op deze inzet teruggekeken. Er is veel minder met het toestel gevlogen dan verwacht. De Hercules kon 150 dagen ingezet worden, maar bleef daarvan uiteindelijk 68 dagen aan de grond.

De VN maken zich meer zorgen over de kosten dan het effect, is als verklaring te horen in het Nederlandse kamp. Ook zou de vrachtplanning bij Minusma “niet optimaal zijn”. De VN staan bekend als bureaucratisch.

Het is nog niet bekend welk land de Nederlandse transportcapaciteit gaat vervangen. Een aantal landen onder leiding van Noorwegen levert roterend een transportvliegtuig aan Minusma.

De planning was dat de Denen de Nederlanders zouden vervangen. Maar begin dit jaar moesten circa honderd Deense special forces in opdracht van de militaire regering in Bamako het land verlaten, omdat ze geen toestemming zouden hebben om in het land te zijn.

In maart besloot Kopenhagen daarop geen transportvliegtuig meer te leveren aan Minusma. Daarna is er lang getreuzeld om een ander land te vinden. Portugal zal naar verluidt eerder een transportvliegtuig aan Minusma gaan leveren dan was gepland.