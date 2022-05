Geen treinen tussen Utrecht en Amsterdam door aanrijding

Er rijden dinsdagochtend geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht vanwege een aanrijding op het traject. De NS meldt dat de gevolgen van de storing groot zijn en dat reizigers rekening moeten houden met drukte op omreisroutes.

De storing duurt naar verwachting tot ongeveer 11.15 uur. Iedereen die niet per se hoeft te reizen, wordt gevraagd de reis uit te stellen.

Vanwege de aanrijding tussen Abcoude en Breukelen rijden in ieder geval geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht. Omreizen kan via Amersfoort. De NS is de reisplanner en de borden op het station momenteel aan het bijwerken. In Amsterdam wordt aangeraden de metro te gebruiken.

Ook Schiphol meldt op Twitter dat het treinverkeer tussen Utrecht en Schiphol “ernstig verstoord” is. “Check de NS reisplanner voor het laatste reisadvies en houd rekening met extra reistijd.”