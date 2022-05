Hoekstra moest in Kiev even schuilkelder in wegens luchtalarm

Tijdens zijn bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev heeft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra dinsdag even moeten schuilen in een schuilkelder. Dit was nodig omdat het luchtalarm afging in Kiev, bevestigt een woordvoerder van zijn ministerie. Het gebeurde vlak voor een ontmoeting met de burgemeester van de stad, Vitali Klitsjko.

Hoekstra bezocht de Oekraïense hoofdstad samen met zijn Duitse ambtgenoot Annalena Baerbock. Hoekstra sprak onder anderen met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.