Kamer wil maximale straf van 25 jaar voor doodslag

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de maximale straf voor doodslag omhoog moet van 15 naar 25 jaar. De coalitie is verdeeld over het plan, met VVD en CDA als voorstanders en D66 en ChristenUnie als tegenstanders. Maar door steun van verschillende rechtse oppositiepartijen gaat het voorstel het dinsdag halen.

Naast VVD en CDA steunen in ieder geval PVV, JA21, SGP, Groep van Haga, Forum voor Democratie, DENK en Liane den Haan de verhoging naar 25 jaar, een meerderheid van 83 zetels.

GroenLinks heeft een amendement op het wetsvoorstel ingediend, om de maximale strafmaat niet naar 25 maar naar 20 jaar te verhogen. D66, ChristenUnie en Volt zetten ook hun handtekening onder dat voorstel, maar een meerderheid wil dus toch vasthouden aan 25 jaar.