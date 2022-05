Kamer wil Rutte bij debat over uithuisplaatsing toeslagenkinderen

De Tweede Kamer wil graag dat minister-president Mark Rutte donderdag meedoet aan een debat over de uithuisplaatsing van honderden kinderen wier ouders slachtoffer zijn geworden van het toeslagenschandaal. Een ruime meerderheid steunt een verzoek daartoe van onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt.

Namens het kabinet zullen minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en de staatssecretarissen Aukje de Vries (Toeslagen) en Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) het woord voeren over dit gevoelige onderwerp. Vrijwel de voltallige oppositie wil ook graag dat Rutte erbij is, aangezien zijn vorige kabinet is gevallen over het toeslagenschandaal en de compensatie van gedupeerden keer op keer vertraging oploopt.

Ook regeringspartij D66 kan die redenatie volgen, maar benadrukt wel dat het kabinet altijd zelf bepaalt wie het afvaardigt naar debatten in de Tweede Kamer. Daarmee is er een ruime meerderheid voor Omtzigts verzoek. Andere coalitiepartijen zien daar de noodzaak niet van in, en ook wat JA21 betreft hoeft de premier niet te komen.

Rutte spreekt donderdag het Oekra├»ense parlement toe via een beeldverbinding, op verzoek van president Volodimir Zelenski. Die plannen zegt Omtzigt met zijn verzoek niet te willen doorkruisen. Hij oppert om desnoods het debat daar een uurtje voor te schorsen. Anderen sluiten zich daarbij aan .”Wij hebben de hele dag”, aldus SP-leider Lilian Marijnissen.