Man aangehouden in Duitsland vanwege doden in woning Geldermalsen

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee mensen in Geldermalsen. Het gaat om een vrouw en een minderjarige jongen, zegt de politie. De lichamen werden aangetroffen na een woningbrand aan de Emmalaan in de Gelderse plaats. De man is in Duitsland gearresteerd.

Dagblad de Gelderlander meldde eerder dat het gaat om een moeder en haar zoontje van zes jaar oud. De opgepakte man zou de vader van het kind en de partner van de vrouw zijn. Buurtbewoners en vrienden van de familie hebben ontsteld gereageerd in de krant.

De brand brak maandag in de vroege ochtend uit. Diezelfde dag liet de politie weten op zoek te zijn naar een man in een zwarte Renault M├ęgane. De politie kon zowel maandag als dinsdag desgevraagd nog niks melden over of het inderdaad om een gezin gaat.