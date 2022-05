OM ziet opnieuw stijging in discriminatiecijfers

Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen jaar flink meer verdenkingen van discriminatie in behandeling genomen dan in het jaar daarvoor. In 2021 nam het OM 485 discriminatiefeiten in behandeling, 76 meer dan in 2020 toen er ook al sprake van een stijging was. Dat staat in het dinsdag verschenen rapport Cijfers in Beeld 2021 van het OM.

Bij 157 van deze 485 verdenkingen ging het specifiek om discriminatie en in de meeste gevallen (73 procent) om groepsbelediging. In de overige 328 gevallen speelde discriminatie een rol en ging het vaak om belediging van een individu (72 procent). Discriminatie op grond van ras werd bij beide typen het vaakst geregistreerd (respectievelijk 44 procent en 51 procent).

In het rapport staat dat het aantal registraties van discriminatie op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid ten opzichte van 2020 fors steeg. In het parket Amsterdam waren de meeste registraties.

De cijfers zeggen niets over het werkelijke aantal discriminatie-incidenten in Nederland. “Niet alles wat mensen als discriminatie kunnen ervaren, is strafbaar. Bovendien komt niet alles wat strafbaar is bij het OM terecht. Er wordt lang niet altijd aangifte gedaan van discriminatie”, aldus het OM in een toelichting. “Ook kan het voorkomen dat er na onderzoek geen verdachte wordt gevonden of dat er onvoldoende bewijs is. Dit zijn enkele factoren die verklaren waarom het aantal ingestroomde feiten bij het OM altijd lager is dan de registraties bij de politie.”