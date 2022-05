S10 klaar voor halve finale na goede laatste repetitie

S10 heeft dinsdagmiddag voor de laatste keer gerepeteerd voorafgaand aan de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. De zangeres zette in de derde en laatste zogeheten dress rehearsal, waarin de complete show wordt gerepeteerd, opnieuw een vlekkeloze vertolking van haar liedje De Diepte neer en lijkt klaar voor het echte werk.

S10 liet eerder dinsdag bij het verlaten van haar hotel in Turijn al weten dat ze zich goed voelt en lekker in haar vel zit. Dat gevoel kwam mede door het optreden dat ze maandagavond gaf tijdens de juryshow. Haar vertolking van De Diepte was misschien wel de beste keer tot nu toe. “Dat heeft mij ook extra vleugels gegeven”, zo vertelde de zangeres.

Volgens de bookmakers gaat Nederland zonder problemen door naar de finale. Ook landen als Oekraïne, Griekenland en Noorwegen lijken op basis van de peilingen al gegarandeerd een ticket voor de eindstrijd in handen te hebben.

Oekraïne wordt al wekenlang getipt als de mogelijke winnaar van het Eurovisie Songfestival. Ook Italië en Groot-Brittannië doen het goed bij de bookmakers.