S10 strijdt om finaleticket Eurovisie Songfestival

Na weken van repetities gaat het Eurovisie Songfestival dinsdagavond echt beginnen. In de eerste halve finale is het direct de beurt aan Nederland: S10 gaat als achtste het podium op met haar liedje De Diepte.

In de eerste voorronde komt een aantal favorieten in actie. Oekraïne, die al wekenlang getipt wordt voor de eindoverwinning, mag als zesde het podium betreden en ook Griekenland (startplaats 15) en Noorwegen (16) staan bij de bookmakers in de top tien.

Volgens diezelfde wedkantoren stromen deze drie landen moeiteloos door naar de finale. Ook van S10 wordt verwacht dat ze de eindstrijd, die zaterdag is, zal halen.

Aan het einde van de avond gaan na het stemmen door de tv-kijkers tien van de zeventien landen door. De vakjury’s gaven maandagavond tijdens de ‘generale repetitie’ al hun punten. Beide tellen voor 50 procent mee.

In de eerste halve finale is buiten de competitie ook ruimte voor de Italiaanse zanger Diodato, die aan het vanwege corona afgeblazen songfestival van 2020 mee zou doen, en de bekende dj Benny Benassi en de Britse groep Sophie and the Giants treden op.