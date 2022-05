Advocaat: moord bij bed and breakfast door stoppen antipsychotica

De moord op een 33-jarige Eindhovense bij een bed and breakfast in Valkenswaard op 1 februari gebeurde doordat verdachte Martien M. was gestopt met antipsychotica. Dat was ermee gestopt omdat zijn vriendin, het uiteindelijke slachtoffer, niet van de medicijnen hield, vertelde zijn advocaat woensdag bij de rechtbank in Den Bosch.

Door het stoppen met zijn medicatie, zei de raadsvrouw, kwam M. weer terecht in een psychose. Daarin had hij wanen over complotten. Hij had het idee dat hij zijn vriendin moest redden van “iets heel ergs”, vertelde ze. Martien M. zei zelf weinig bij de rechtbank: “Maar ik wil één ding gezegd hebben. Ik heb zelf de keuze gemaakt om te stoppen met de medicatie. Dat neem ik mezelf kwalijk.”

De vrouw werd doodgestoken met een mes en geslagen met een fles, vertelde de officier van justitie. Tijdens het incident kwam de eigenaresse van de bed and breakfast tussenbeide. Ook zij werd daarbij met het mes en de fles aangevallen. Daarom wordt M. behalve van de moord ook verdacht van een poging tot zware mishandeling van die vrouw.

M. stond woensdag voor het eerst in het openbaar voor de rechter. Het onderzoek is nog niet helemaal afgerond. De zaak gaat 5 augustus verder, maar ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.