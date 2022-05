Beeldende kunst Hugo Claus voor het eerst in Nederland getoond

Ruim honderd tekeningen, aquarellen, collages en gouaches van Hugo Claus zijn vanaf zaterdag voor het eerst voor Nederlands publiek te zien op een tentoonstelling in Ede. Ze zijn van een Belgische verzamelaar, die ze rechtstreeks kocht van de laatste vrouw van de kunstenaar. Die is vooral als schrijver en dichter bekend, maar produceerde eigenlijk meer – en langer- beeldende kunst dan literatuur.

“Als ik slim was geweest, was ik schilder gebleven. Ik was toen namelijk volwaardig lid van de Cobragroep, waaruit later onder meer Karel Appel en Corneille zijn opgestaan. Achteraf is gebleken dat zij meer hebben verdiend met schilderen dan ik met schrijven”, zei Claus zelf een keer volgens de organiserende galerie Simonis & Buunk.

De bekende biograaf Wim Hazeu schreef een catalogus bij de expositie. “Claus was een grillige, dynamische schilder van de vrijheid, de ongebondenheid. Hij prikte zich niet vast op één genre, op één thema, sloot zich niet aan bij één beweging. Bij hem ging het om de macht van zijn verbeelding, die explodeerde in verf, inkt of houtskool”, schrijft Hazeu.

De tentoonstelling Hugo Claus – de duizendpotige woelgeest is een verkooptentoonstelling.