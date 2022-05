Beveiligingsbranche: maximum aan te beveiligen evenementen

Door het tekort aan beveiligers zit er voorlopig een maximum op het aantal evenementen dat verantwoord kan worden beveiligd. Met die opmerking reageert de Nederlandse Veiligheidsbranche, op vragen over het besluit van de gemeente Amsterdam dat Ajax woensdag sowieso niet gehuldigd kan worden op het Museumplein omdat er niet genoeg beveiligers zijn.

Veel beveiligers die voorheen parttime werkten zijn tijdens de coronapandemie ander werk gaan doen. De organisatie geeft aan dat het beveiligingsbedrijven niet lukt om nu kort na de coronaperiode weer veel beveiligers aan te nemen. Het zou ook de vraag zijn of eerder uitgestroomde krachten allemaal weer zullen terugkeren.

Beveiligingsbedrijven zetten naar eigen zeggen alles op alles om hun capaciteit weer op orde te krijgen. Maar voor nu roept de branchekoepel organisatoren, gemeenten en politie op om voordat er vergunningen voor evenementen worden verleend, eerst zorgvuldig te kijken naar de beschikbaarheid van beveiligers. “Als de veiligheid onvoldoende gewaarborgd is moet gekeken worden naar alternatieven.”

Maandag werd al duidelijk dat als Ajax woensdag landskampioen wordt, direct een huldiging in de Johan Cruijff ArenA volgt in plaats van elders in de stad. “Beveiligingsbedrijven hebben een uitdaging hun reguliere planning rond te krijgen en kunnen nauwelijks extra opdrachten aan, dat was ook het probleem in Amsterdam”, legt Taco Van Luyten uit. Hij gaat bij de branchekoepel over evenementen- en horecabeveiliging.

Volgens Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, laat het personeelstekort in de branche zich inmiddels op meer plekken voelen. “Het tekort aan beveiligers uit zich in Amsterdam bij de huldiging van Ajax maar ook op Schiphol”, stelt hij in een schriftelijke verklaring.

Een tekort aan onder andere beveiligers, afhandelaars van bagage en andere krachten dwong het vliegveld tijdens de meivakantie luchtvaartmaatschappijen te vragen om op enkele drukke dagen boekingen te schrappen. Er was ook sprake van lange rijen, vertragingen en annuleringen.

Eerder noemde branchevereniging Vbe NL het tekort aan beveiligers in Nederland al “dramatisch”. Bestuurslid Mark Kramer van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) wees erop dat er momenteel ook veel beveiligers ingezet worden bij de opvang van Oekra├»ense vluchtelingen, waar 24 uur per dag iemand aanwezig moet zijn.