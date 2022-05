Extra voer voor dieren in Oostvaardersplassen door droogte

Staatsbosbeheer start donderdag met het bijvoeren van de heckrunderen en de konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Dat gebeurt normaal alleen in de wintermaanden. Nu is bijvoeren nodig omdat het gras in het natuurgebied onvoldoende groeit door de aanhoudende droogte. Daarnaast vreten tienduizenden ganzen de graslanden nog even kaal voordat ze voor de zomer vertrekken naar hun broedgebieden in Noord-Rusland. De conditie van vooral de heckrunderen maakt het nodig om de dieren bij te voeren, aldus de dienst.

Maandag heeft Staatsbosbeheer wandelgebied De Driehoek al afgesloten om de runderen en paarden meer gras te gunnen. Gewoonlijk gaat dit gebied na de winter weer open voor recreatie, maar door droogte en de vraat door ganzen groeit er zo weinig gras in de Oostvaardersplassen dat vooral de runderen extra grasland nodig hebben. De dieren eten veel vers en jong gras om hun conditie na de winter weer op peil te brengen, maar vorige week bleek al dat dat niet snel genoeg ging.