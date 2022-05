Haven Amsterdam: blokkade Greenpeace zorgt voor vertraging

De blokkade van een schip met soja in de Noordersluis in IJmuiden zorgt voor problemen voor de haven van Amsterdam, omdat andere schepen vertraging oplopen. De haven gaat daarom schepen via de nieuwe Zeesluis IJmuiden laten varen, aldus een woordvoerster van het havenbedrijf.

Door de blokkade zit het 225 meter lange schip Crimson Ace, met 60 miljoen kilo soja uit Braziliƫ aan boord, vast in de Noordersluis. De actievoerders van Greenpeace willen met de actie aandacht trekken voor de nadelige gevolgen die grootscheepse sojateelt volgens hen heeft voor de natuur. Er is een spandoek opgehangen voor de sluisdeur.

De woordvoerster van de haven van Amsterdam zegt dat de haven het doel van Greenpeace goed vindt, maar dat het middel van blokkade niet wenselijk is. “Ze leggen de haven plat met die actie.” Volgens haar lopen negentien schepen vertraging op door de blokkade. Die zullen nu door de Zeesluis gaan in plaats van de Noordersluis.

Greenpeace laat weten dat de klimmers die sinds vannacht het schip blokkeren er nog zijn. “De blokkade gaat door”, aldus de Greenpeace-woordvoerster. De politie is aanwezig om de situatie in de gaten te houden. Burgemeester van Velsen Frank Dales heeft laten weten dat hij het demonstratierecht belangrijk vindt en nog niet ingrijpt. Wel moet hij ook de belangen van onder meer de scheepvaart meewegen. Betrokken partijen zijn woensdagmiddag opnieuw met elkaar in gesprek om een oplossing te vinden.

De haven van Amsterdam vindt het overigens nog veel te vroeg voor eventuele juridische stappen tegen Greenpeace. “We zullen later gaan nadenken over de consequenties.”

De actievoerders komen uit BraziliĆ« en een reeks Europese landen. Op het water varen rubberboten met demonstranten met spandoeken. Verder drijven er grote kubussen in het water voor de sluisdeuren, met daarop de boodschap “Protect Nature” en de namen van meer dan 10.000 sympathisanten. Greenpeace wil vooral dat het Europese wetsvoorstel voor de zogeheten Bossenwet aangescherpt wordt, om bossen en andere ecosystemen beter te beschermen.