In dag doelbedrag voor uitvaart slachtoffer Alblasserdam gehaald

In een dag tijd is er ruim 16.500 euro opgehaald voor de uitvaart van het 16-jarige slachtoffer van de schietpartij in een zorgboerderij in Alblasserdam. De actie werd maandag opgestart door de tante van het slachtoffer en het doelbedrag van 15.000 euro werd binnen 24 uur gehaald.

Het geld is bedoeld voor de financiĆ«le ondersteuning van het gezin van het meisje voor “bijvoorbeeld de hoge kosten van de uitvaart, niet dat we daarmee iets van het enorme verdriet weg kunnen nemen”, schrijft haar tante bij de inzamelingsactie.

De dag van de schietpartij, 6 mei 2022, zal de familie voor altijd in het geheugen gegrift staan, aldus de tante. “De dag die zo prachtig was begonnen, maar die gitzwart werd”, na het nieuws van de schietpartij. “Het leven van haar ouders en broer zal nooit meer hetzelfde zijn.”

Een 38-jarige man uit Oud-Alblas die oud-cliƫnt is bij de zorgboerderij Tro Tardi, opende daar vrijdag het vuur. Naast het meisje kwam een 34-jarige vrouw om, een 12-jarige jongen en 20-jarige vrouw raakten ernstig gewond. De verdachte zit vast.