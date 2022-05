Kerk open als ’toevluchtsplek’ na drama Geldermalsen

De Centrumkerk in Geldermalsen opent woensdag de deuren voor mensen die “een toevluchtsplek nodig hebben” na het drama eerder deze week in het dorp. Hierbij kwamen een moeder en haar kind om het leven. Ook Slachtofferhulp is aanwezig, meldt de kerk na berichtgeving van Omroep Gelderland.

Zowel de kerk zelf als het naastgelegen zalencentrum De Ontmoeting wordt beschikbaar gesteld. De deuren zijn open van 15.00 tot 17.00 uur en in de avond, wanneer Slachtofferhulp aanwezig is, van 18.00 tot 21.00 uur.

Mensen kunnen komen praten over wat er maandag is gebeurd aan de Emmalaan in de plaats. Hulpdiensten rukten toen massaal uit na een melding over een brand. De lichamen van de slachtoffers werden vervolgens aangetroffen.

Een man werd in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt in Duitsland. Meerdere media melden dat het gaat om de vader van het kind en de partner van de vrouw, maar de politie doet hier geen uitspraken over.