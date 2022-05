Mondkapje in vliegtuig volgende week niet meer aanbevolen

Het Europese RIVM en de Europese luchtvaartautoriteit raden niet langer aan om in het vliegtuig een mondkapje te dragen. Het advies, dat sinds het uitbreken van de coronapandemie gold, vervalt maandag. Ook de andere coronaregels die luchtvaartmaatschappijen in de weg zitten kunnen worden versoepeld, vinden ze.

De versoepeling kan nu het leeuwendeel van de Europeanen is inge├źnt tegen en/of genezen is van het coronavirus, zeggen het ECDC, de Europese evenknie van het RIVM, en luchtvaartautoriteit EASA. De aanbeveling is niet bindend, dus passagiers zullen bij de ene vliegmaatschappij mogelijk op andere regels stuiten dan bij de concurrent. In Nederland geldt officieel nog een mondkapjesplicht, maar maatschappijen handhaven die sinds een paar maanden niet meer.

Het mondkapje blijft wel een van de beste manieren om je tegen het coronavirus te beschermen, benadrukken het ECDC en EASA. Passagiers doen er goed aan om ook aan de gezondheid en gemoedsrust van hun reisgenoten te denken en bij voortdurend niezen en hoesten bijvoorbeeld toch een masker te dragen.

Wie naar een bestemming vliegt waar mondkapjes nog verplicht zijn in het openbaar vervoer, zou er ook een in het vliegtuig moeten blijven dragen, adviseren de Europese diensten. En ook kwetsbare passagiers doen er goed aan een masker te blijven dragen. Het is verder verstandig om waar mogelijk afstand tot anderen te blijven bewaren. Al moeten luchthavens zoals het overlopende Schiphol dat ook niet tot een onwrikbaar gebod maken en daardoor mensen elders juist laten samendrommen.