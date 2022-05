Nederlanders boeken weer massaal vliegvakantie

Corona lijkt bijna geen invloed meer te hebben op onze vakantieplannen. Uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), blijkt namelijk dat de helft van de Nederlanders aangeeft een vliegvakantie te willen boeken.

Ruim 50 procent gaf aan weer richting het buitenland te willen vertrekken tijdens de vakantie. Vorig jaar was dat nog 40 procent. Vier op de vijf Nederlanders wil dit jaar op vakantie, zowel in binnen- áls buitenland. Het animo om in eigen land te blijven is helaas wel gedaald.

Dat we massaal plannen hebben weer richting het buitenland te vertrekken, merkt ook luchthaven Schiphol. Daar was het de afgelopen tijd zo druk dat een aantal terminals uit voorzorgsmaatregelen moest worden gesloten. Ook de wilde staking van het KLM-personeel droeg bij aan de extra overlast op het grootste vliegveld van ons land. Sommigen moesten tot wel vijf uur in de rij wachten voordat zij geholpen werden. Door de staking van het KLM-personeel zijn ook veel bagagestukken niet verstuurd of pas later verstuurd. Van de mensen die helemaal niet meer met hun vlucht meekonden, maar die wel bagage hadden ingeleverd, wordt de bagage naar huis gestuurd. Volgens KLM staan zij hierdoor voor ‘een aardig logistieke uitdaging’. De luchtmaatschappij bevestigt dat alle problemen netjes worden opgelost en dat ‘het ergste inmiddels achter de rug is’.

Vliegvakantie populair

Niet ieder land is nog vrij van corona-beperkingen. Toch lijkt het merendeel van de Nederlanders een vlucht naar het buitenland te willen nemen. De meivakantie wordt door een hoop Nederlanders aangegrepen om de eerste vakantieplannen in te willigen. Daarnaast blijkt uit de cijfers van de NBTC dat buitenlandse gasten Nederland in het late voorjaar en de zomer ook weer weten te vinden. Volgens het onderzoek wordt er een stijging ten opzichte van vorig jaar verwacht tussen de 45 en 90 procent. Vooralsnog blijkt uit de gezellige drukte op de valet parking van Schiphol dat de meeste Nederlandse toeristen nu al op reis gaan.

De parking van Parkos ontvangt inmiddels al weer meer auto’s dan tijdens de corona-pandemie. Door de parkeerplaatsen om Schiphol heen, kunnen vele duizenden hun auto zorgeloos achterlaten voor vertrek van een internationale reis. Vorig jaar verwerkte Schiphol per dag maar vijf procent van het normale gemiddelde aantal reizigers. Dat gemiddelde wordt in 2022 weer omhoog getrokken nu de meeste corona-beperkingen achter de rug zijn en er ook nog geen zicht is op nieuwe onzekerheden.

Corona speelt nog mee

Ondanks dat corona achter ons lijkt te liggen, houden veel mensen toch nog rekening met de beperkingen die het internationaal met zich meebrengt. Volgens de NBTC wordt er online nog veel gezocht naar maatregelen in het buitenland. Hieruit blijkt dat mensen zich nog afvragen wat de maatregelen in het buitenland zijn. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de dalende koopkracht en het consumentenvertrouwen dat afneemt, zorgen nog niet voor twijfels over het boeken van een buitenlandse reis. Maar de organisatie zegt daarover wel dat het op langere termijn wel degelijk invloed zou kunnen hebben.