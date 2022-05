Nog niet duidelijk waar vluchtelingen Ter Apel worden opgevangen

Het is vooralsnog niet duidelijk waar de tientallen asielzoekers die dinsdagnacht op straat dreigden te moeten slapen de aankomende nacht terechtkunnen. Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. “Er is nog overleg over verschillende opvanglocaties. In de loop van de ochtend verwachten we daar meer duidelijkheid over.”

Aan het einde van dinsdagavond stonden zo’n vijftig tot zestig asielzoekers bij de hekken van het aanmeldcentrum. De groep dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen, omdat er geen plek voor hen was bij de opvanglocatie. Een aantal mensen lag al onder een deken op de grond. Uiteindelijk was er ruimte gevonden in Budel, maar het vervoer daar naartoe kon niet meer geregeld worden. Daarna is besloten de groep onder te brengen in wachtruimtes in het aanmeldcentrum, zonder bed, maar wel met een dak boven het hoofd.

Of de asielzoekers terecht kunnen in Budel is “nog niet 100 procent zeker”, zegt de woordvoerder woensdagochtend.

De problemen bij Ter Apel spelen al geruime tijd. In de centrale opvanglocatie is plaats voor maximaal 2000 vluchtelingen maar het COA moet er bijna elke dag enkele tientallen mensen meer onderbrengen.