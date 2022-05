Ook tweede poging mislukt om stadsbestuur in Den Haag te vormen

Den Haag heeft voorlopig geen nieuw college. Ook een tweede formatiepoging, onder leiding van verkenners Annelien Bredenoord en Joost Sneller van D66, is mislukt. Voorlopig is er geen meerderheidscoalitie te vinden, concluderen de beide verkenners.

Volgens Eerste Kamerlid Bredenoord en Tweede Kamerlid Sneller ontbreekt bij de partijen in de gemeente Den Haag “de politieke wil om de keuzes te maken die nodig zijn om daadwerkelijk te gaan onderhandelen over de vorming van een meerderheidscoalitie. In het licht van de grote en urgente uitdagingen waar de mooie stad Den Haag en haar inwoners voor staan, vinden wij dit een teleurstellende conclusie.”

De verkenners zeggen dat ze acht varianten hebben onderzocht: twee met vier partijen, vier met vijf partijen, een met zes partijen en een met zeven partijen. Elke mogelijke coalitie stuitte “vroeg of laat in het verkenningsproces op een blokkade van één of meerdere mogelijke deelnemers”.

Het huidige stadsbestuur van Den Haag bestaat uit D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA. Die coalitie breidde zijn meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen uit, maar de VVD ziet het niet zitten om door te gaan. Zonder PvdA of CDA zouden de vier andere partijen namelijk ook al een meerderheid hebben. De VVD wil volgens het eindverslag “niet deelnemen aan een coalitie met één of meer getalsmatig overbodige partijen”. GroenLinks vindt de meerderheid van de vier echter te krap en wil “in principe” met de PvdA in een college.

D66 werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart de tweede partij in Den Haag. De grootste partij in de stad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, probeerde eerder ook al een college te vormen. Te veel andere partijen weigerden samen te werken met die lokale fractie, omdat oprichter, naamgever en partijleider Richard de Mos zich als wethouder mogelijk schuldig heeft gemaakt aan ambtelijke corruptie. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem daarvan.

D66 in de hofstad wil dat de gemeenteraad nu “een gezaghebbende informateur naar voren schuift”, die moet voorstellen ‘”welke partijen over de inhoud samen moeten doorpraten”. De Haagse raad vergadert donderdag over de collegevorming.