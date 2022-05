Rechters deden vorig jaar in meer zaken uitspraak dan in 2020

Rechters hebben in 2021 in ruim 1,4 miljoen zaken uitspraak gedaan, een stijging van 4 procent in vergelijking met 2020. Dit staat in het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak dat woensdag wordt gepresenteerd. Het aantal zaken ligt nog wel onder het niveau van voor de coronacrisis. In 2019 werd uitspraak gedaan in ruim 1,5 miljoen rechtszaken.

Er kwamen in 2021 bijna 1,4 miljoen zaken binnen bij de gerechten, ongeveer evenveel als een jaar eerder.

Afgelopen jaar werden meer uitspraken online gezet op de website rechtspraak.nl. Dit steeg van 38.000 in 2020 naar 45.100 in 2021. Hier hebben gerechten zich voor ingezet, zodat partijen en andere belangstellenden ondanks de geldende coronamaatregelen snel kennis konden nemen van een uitspraak.

Vorig jaar werden er 713 wrakingsverzoeken ingediend, waarvan er twintig gegrond werden verklaard. Advocaten kunnen wrakingsverzoeken doen als ze bijvoorbeeld het vermoeden hebben dat een rechtbank vooringenomen is. Een zogeheten wrakingskamer oordeelt dan of er andere rechters moeten komen in de zaak. Een klein deel van de wrakingsverzoeken wordt daadwerkelijk gehonoreerd, dat ligt al jarenlang op zo’n 3 procent.