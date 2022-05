Reisadvies voor Sri Lanka aangescherpt vanwege onrust in het land

Het reisadvies voor Sri Lanka is door het ministerie van Buitenlandse Zaken aangescherpt vanwege de onrust in het land. Het Zuid-Aziatische eiland gaat van geel naar oranje. Het ministerie adviseert mensen om alleen naar het land te reizen als dat noodzakelijk is.

Op Sri Lanka geldt een lockdown vanwege aanhoudende protesten en rellen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert reizigers daarom onder meer om demonstraties en menigtes te vermijden en om alert te blijven. Ook raadt het ministerie reizigers aan om contact op te nemen met hun reisorganisatie.

De protesten zijn vooral het gevolg van de inflatie, die inmiddels rond de 19 procent is. De regering heeft daarom op 7 mei een lockdown ingesteld voor twee weken.