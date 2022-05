Rode Kruis zet tenten op in Ter Apel voor crisisnoodopvang

Het Rode Kruis zet woensdagavond tenten op bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel om asielzoekers in op te vangen. De hulporganisatie houdt er rekening mee dat er woensdagavond voor zo’n tweehonderd mensen geen plek meer is, zegt directeur Marieke van Schaik.

Ook stelt het Rode Kruis klaar te staan om mensen naar noodopvanglocaties elders in het land te brengen. De hulporganisatie zegt voor het initiatief tot noodopvang samen te werken met VluchtelingenWerk en UNICEF.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft de veiligheidsregio Groningen vanwege de drukte in Ter Apel gevraagd de crisisnoodopvang in te zetten. Het is er zo druk, dat het niet meer lukt om mensen op tijd over te brengen naar alternatieve locaties. Met de crisisopvang worden mensen ondergebracht in bijvoorbeeld sporthallen.

In de nacht van dinsdag op woensdag moesten asielzoekers buiten slapen in Ter Apel omdat er geen plek meer was. Uiteindelijk hebben ze overnacht in wachtruimtes in het centrum.