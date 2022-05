S10 in eerste helft tijdens finale Eurovisie Songfestival

De Nederlandse zangeres S10 is zaterdagavond in de eerste helft van de finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn aan de beurt. Dat werd dinsdagnacht duidelijk tijdens de loting na de eerste halve finale.

Ook Zwitserland, Armenië, Portugal, Noorwegen en Oekraïne, die net als Nederland dinsdag een finaleplaats wisten te behalen, beklimmen in het eerste deel van de finale het podium. IJsland, Litouwen, Griekenland en Moldavië zijn in de tweede helft aan de beurt.

Donderdag strijden achttien landen tijdens de tweede halve finale om een plekje in de finale. De tien acts die het dan halen zullen daarna loten over in welke helft zij aan bod komen.

De zogenoemde Big Five-landen, die al verzekerd zijn van een finaleplaats, hebben eerder al geloot. Spanje, Frankrijk en Duitsland trokken het kokertje van de eerste helft. Gastland Italië, ook onderdeel van de Big Five, is als negende aan de beurt. Groot-Brittannië komt tijdens het tweede deel op het podium. De exacte volgorde van de finale wordt later door de productie bepaald.