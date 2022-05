Talpa noemt nieuws over terugkeer Vandaag Inside op tv voorbarig

Talpa noemt de berichtgeving over een terugkeer van het programma Vandaag Inside op SBS6 “voorbarig”. Dat stelt het mediabedrijf in een reactie op de uitlatingen van Johan Derksen dat het programma maandag terugkeert op televisie, met hem aan tafel.

“We hebben afgelopen zondag een goed gesprek gehad met de mannen om in alle rust terug te kijken op de afgelopen weken en hetgeen gebeurd is”, aldus een korte verklaring van Talpa Network. “Zodra er meer nieuws te melden is komen we hier vanuit SBS6 op terug.”

Derksen bevestigde woensdag, na berichtgeving van het AD, dat het programma toch doorgaat. De drie presentatoren besloten bijna twee weken geleden te stoppen na commotie over een bekentenis van Derksen, dat hij een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaal en zei dat er geen penetratie was geweest.

In het AD vertelt Derksen dat hij en zijn kompanen niet besloten op te stappen vanwege alle boze reacties, maar omdat ze geen “rugdekking” kregen van Talpa. Dat zou nu wel het geval zijn. Eerder zei Talpa-baas Paul R├Âmer dat hij vooral de reacties op het kaarsenverhaal in het programma “verbijsterend” vond. De tafelgasten moesten hard lachen om de anekdote van Derksen.