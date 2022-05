Verwarring en onduidelijkheid over terugkeer Vandaag Inside op tv

Het is onduidelijk of het programma Vandaag Inside maandag wel of niet terugkeert op televisie. Johan Derksen liet woensdag via het AD weten dat de mannen na een pauze van twee weken weer op televisie zouden terugkeren. Het programma stopte na dagenlange commotie over de bekentenis van Derksen op tv dat hij een halve eeuw terug een bewusteloze vrouw met een kaars gepenetreerd zou hebben. Later herzag hij zijn verhaal en zei dat er geen penetratie was geweest.

Na twee uitzendingen waarin Derksen met Wilfred Genee en René van der Gijp de uitspraken evalueerde, besloten Talpa en de drie mannen per direct te stoppen met het programma. Talpa bevestigde echter niet dat VI helemaal stopt. Ook de socialmediakanalen van het programma bleven in de lucht. Volgens Talpa deed het bedrijf dit “voor de fans”.

Na de uitlatingen van Derksen in het AD reageerde Talpa woensdagmiddag met het nieuws dat de berichtgeving over de terugkeer van het programma op SBS6 “voorbarig” is. “We hebben afgelopen zondag een goed gesprek gehad met de mannen om in alle rust terug te kijken op de afgelopen weken en hetgeen gebeurd is”, aldus Talpa Network. “Zodra er meer nieuws te melden is komen we hier vanuit SBS6 op terug.”

In het AD vertelt Derksen dat hij en zijn kompanen niet besloten op te stappen vanwege alle boze reacties, maar omdat ze geen “rugdekking” kregen van Talpa. Dat zou nu wel het geval zijn. Eerder zei Talpa-baas Paul Römer dat hij vooral de reacties op het kaarsenverhaal in het programma “verbijsterend” vond. De tafelgasten moesten hard lachen om de anekdote van Derksen.

De rel vertoont gelijkenissen met een soortgelijk incident in juni 2020. Toen vielen veel mensen over een grappig bedoelde opmerking die Derksen maakte over Zwarte Piet en rapper Akwasi. Derksen riep toen ook geen zin meer te hebben in het programma. Hij liet in zijn biografie echter weten dat John de Mol, de baas van Talpa, hem toen aan zijn contract hield. Talpa Network wilde tot nu toe geen toelichting geven op de vraag of dit nu, na de kaarsenrel, ook gebeurt.

VI is een van de grote hits van SBS6. Veronica Inside, zoals het programma vroeger heette, trok in 2019, 2020 en 2021 gemiddeld rond de 620.000 kijkers. Sinds januari 2022 is VI dagelijks te zien op SBS6 en ligt het gemiddelde aantal kijkcijfers tussen de 800.000 en 900.000. De gemiddelde leeftijd van de kijkers lag sinds de verhuizing naar SBS6 ook opvallend hoger, aldus de woordvoerder van SKO.