Vijf gewonden door aanrijdingen op A28 bij Harderwijk

Een automobilist heeft dinsdagavond rond 23.45 uur op de A28 ter hoogte van het Gelderse Harderwijk een politieauto geraakt die de weg had afgezet. Daarachter botste volgens de politie nog een aantal wagens op elkaar. Vijf mensen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe de slachtoffers er aan toe zijn, is volgens de politie niet bekend.

De politie had rond 23.15 uur de weg afgezet omdat er een ongeluk was gebeurd. Ongeveer een half uur later botste iemand door onbekende reden op de politiewagen die de wegafzetting vormde. “We onderzoeken wat er precies is gebeurd”, zegt een politiewoordvoerster die geen verdere details kon verstrekken.