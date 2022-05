Zorgverzekeraars bezorgd over toegang tot ggz

Zorgverzekeraars zeggen zich zorgen te maken over de toegang van patiënten tot de geestelijke gezondheidszorg (ggz), onder meer doordat afdelingen plotseling worden gesloten door financiële problemen. Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) nemen de wachttijden voor patiënten niet af en nemen de uitgaven aan de ggz-zorg alleen maar toe, staat in een brief over de problemen aan de Tweede Kamer.

De koepelorganisatie pleit voor structurele verbeteringen in de ggz. Zo zouden gemeenten “voldoende en stabiele financiering” moeten krijgen. Ook zou de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de ggz-sector verbeterd moeten worden.

Woensdag is er een Kamerdebat over de problemen in de ggz. De Tweede Kamer wil snelle en concrete acties van zorgminister Conny Helder om de problemen aan te pakken.