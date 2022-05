Beschonken chauffeur bestuurt bus vol kinderen op schoolreis

Een chauffeur die donderdag beschonken een bus vol basisschoolkinderen onderweg naar een schoolreisje bestuurde, is ter hoogte van Delfgauw in Zuid-Holland betrapt en van de weg gehaald. De man had met 620 ug ongeveer drie keer zoveel alcohol op als is toegestaan, meldt een politiewoordvoerster.

De man werd bij een georganiseerde controle op de A13 met een blaastest betrapt op het te hoge alcoholpromillage. Zijn rijbewijs is ingenomen. Het busbedrijf heeft een vervangende bestuurder laten komen die de leerlingen na een alcoholcontrole naar hun bestemming heeft gebracht.