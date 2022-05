Burgemeester Dijksma pleit voor grote rol steden in klimaataanpak

Steden moeten een veel prominentere rol krijgen in de wereldwijde aanpak van klimaatverandering, vindt burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma. Op het duurzaamheidscongres van lokale overheden in het Zweedse Malmö hield ze een pleidooi om stadsbestuurders meer te laten meepraten op belangrijke klimaatconferenties. Ze denkt dan bijvoorbeeld aan de VN-klimaattop COP27, die voor eind dit jaar gepland staat in Egypte.

“Je merkt toch dat de aandacht voor klimaataanpak veelal uitgaat naar nationale overheden, terwijl steden het verschil moeten maken”, zegt Dijksma. “Alleen al omdat de meeste mensen in de wereld in steden wonen. Laat ons dan ook echt meepraten en meebepalen.” Los van zeggenschap hebben de steden geld nodig om hun eigen klimaatambities waar te maken.

Dijksma ziet nog altijd een “gebrek aan klimaatfinanciering” om bijvoorbeeld huizen en gebouwen energiezuinig te maken en het openbaar vervoer te verduurzamen met bijvoorbeeld elektrische voertuigen. Ook in Nederland is de rol van lokale overheden volgens haar nog niet goed uitgewerkt. “Een duidelijke verwijzing naar decentrale overheden voor het klimaatfonds van 35 miljard euro ontbreekt”, stelt ze. Ook de verdeling van de kosten van de energietransitie zijn voor de lange termijn nog niet goed geregeld, vindt Dijksma.

De burgemeester van Utrecht woonde ook de vorige klimaattop bij, in het Schotse Glasgow. Op de conferentie in Malmö is ze mede namens de andere Nederlandse gemeenten.