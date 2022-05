Duncan Laurence opent Rotterdam Pride 2022

Zanger Duncan Laurence opent in juni de negende editie van de Rotterdam Pride 2022. Dat doet hij met een openingsconcert op Roze Zaterdag op 18 juni, die dit jaar op de Coolsingel wordt gehouden. De organisatie achter Rotterdam Pride heeft het programma donderdag bekendgemaakt.

Naast Laurence zijn er op Roze Zaterdag ook optredens van onder andere de Nederlandse finalist van het Eurovisie Songfestival S10 en Willie Wartaal & Doppelgang. Tijdens de Prideweek, die van 17 juni tot en met 26 juni is, zijn er ook meerdere lezingen met bekende sprekers.

Zo zal de Australische voetballer Josh Cavallo in een call op de Pride Conference spreken. De 22-jarige voetballer werd vorig jaar wereldberoemd nadat hij uit de kast was gekomen. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zal op de conference spreken over hoe de Maasstad inclusiever kan worden.