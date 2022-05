Feestelijke en beheersbare avond in Amsterdam, 51 aanhoudingen

De festiviteiten wegens het landskampioenschap van Ajax verliepen woensdagavond in Amsterdam zonder grote problemen. Het Amsterdamse politiekorps kijkt terug op een “feestelijke en beheersbare avond”. Wel werden 51 mensen aangehouden, maar slechts een enkeling moet de nacht in de cel doorbrengen.

De verrichte arrestaties waren volgens de politie vooral het gevolg van vuurwerk, belediging of het verstoren van de openbare orde. In de Johan Cruijff ArenA vond na de winst van Ajax de officiƫle huldiging plaats, maar ook op het Leidseplein werd groots feest gevierd. Ondanks de regen heerste er pret en gooiden mensen de handjes in de lucht wegens de ruime zege van de Amsterdamse club op sc Heerenveen (5-0).

Bij het Leidseplein was uit voorzorg veel politie op de been. Wegens de drukte in de stad verzamelde de zogenoemde driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiecommissaris) zich in het hoofdbureau aan de Elandsgracht. Burgemeester Femke Halsema was om die reden niet bij de huldiging van de club in het stadion.

Even na middernacht werd het volgens een verslaggever van Het Parool drukker op het Leidseplein door de toestroom van supporters die vanuit de ArenA naar de binnenstad kwamen. Rond 01.00 uur liep het plein echter zonder problemen leeg en waren de festiviteiten voorbij.