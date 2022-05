FNV: zaterdag staking streekvervoer Overijssel en Noord-Brabant

Chauffeurs in het streekvervoer leggen zaterdag in Enschede, Hengelo, Haaksbergen en Tilburg het werk neer, meldt FNV. Het is de tweede staking in een landelijke estafette van streekvervoerstakingen voor een betere cao.

Volgens de vakbond is er in de sector al tijden sprake van toenemende werkdruk, onder andere veroorzaakt door personeelstekort. “Met de stakingen willen de chauffeurs onder meer een hogere beloning afdwingen om zo meer jonge chauffeurs te trekken. Tot nu toe stellen de werkgevers zich ronduit arrogant op tegen hun eigen chauffeurs. Ze reageren niet op de signalen van hoge werkdruk, ze vragen juist om nog meer productiviteit en flexibiliteit van de chauffeur”, zegt Marijn van der Gaag, bestuurder bij FNV.

De eerste estafettestaking in het streekvervoer begon woensdagochtend met zo’n honderd stakers in het noordoosten van het land. Bij de standplaatsen Oude Pekela, Stadskanaal en Emmen legden werknemers het werk neer nadat een eerder eindbod in de cao-onderhandelingen door FNV werd afgewezen.

CNV Vakmensen liet eerder weten niet mee te doen de komende tijd met stakingsacties in het openbaar vervoer. Volgens de bond zullen veel bussen en trams tijdens de acties gewoon rijden. CNV legde het eindbod van de werkgevers in februari neutraal voor aan de leden. Die hebben het volgens de bond met een tweederdemeerderheid geaccepteerd.