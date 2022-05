GGD-topman: tekort aan forensische artsen wordt kritiek

De forensische geneeskunde, die onder meer maakt dat politie en justitie een oordeel kunnen vellen over letsels en doodsoorzaken, komt steeds meer in het gedrang door een tekort aan gespecialiseerde artsen. Dat schrijft GGD-voorzitter André Rouvoet aan het kabinet. Er is nu een kritische grens bereikt, meldt hij namens 25 directeuren.

Het lukt niet meer om altijd en overal een forensisch arts of verpleegkundige beschikbaar te hebben. Hier werd al jaren voor gevreesd en over geklaagd, maar nu wordt de toestand Rouvoet en de directeuren echt te gortig. “De situatie wordt op de lange termijn onhoudbaar. Het vak bevindt zich in een neerwaartse spiraal.”

De schaarste aan forensisch artsen leidt ertoe dat werkzaamheden moeten worden uitgesteld, in de ene regio langer dan in de andere. “Dat is erg zorgelijk, want letsels worden na verloop van tijd minder zichtbaar en sporen verdwijnen”, schrijft Rouvoet. Ook het uitstel van een lijkschouw heeft gevolgen, voor de procedure in het strafrecht bijvoorbeeld, maar ook voor nabestaanden die maar moeten blijven wachten op uitsluitsel.

Om (aankomend) forensisch artsen en verpleegkundigen te binden, zullen de GGD’en “volwaardige dienstverbanden, een aantrekkelijk takenpakket en goede arbeidsvoorwaarden moeten bieden”, zegt Rouvoet.

De problemen zijn bij het kabinet niet onbekend en er wordt ook gezocht en gesproken over meer geld, een bedrag van 20 miljoen euro, maar dat is er nog steeds niet en Rouvoet wil nu direct actie.