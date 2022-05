Journalistenvakbond boos om uitlatingen ex-bewindspersoon Knops

Een betoog van voormalig CDA-minister en staatssecretaris Raymond Knops donderdag voor de rechtbank in Amsterdam is bij journalistenvakbond NVJ totaal verkeerd gevallen. Knops sleepte daar journalisten van De Limburger en NRC voor de rechter om hun berichtgeving over een door hem gekochte woning in Horst (Limburg). Met name NRC-journalist Joep Dohmen kreeg veel kritiek.

Knops kwam in zijn betoog voor de rechtbank op voor de slachtoffers van de “bende van Dohmen”. “Velen zijn getraumatiseerd, bang en geru├»neerd”, aldus Knops in zijn pleitnota, die door Joep Dohmen werd getweet. “Telkens hetzelfde patroon. Brutaal, intimiderend, bewijslast omkeren en ‘hoor en wederhoor’ als afvinklijstje.” Het huidige CDA-Kamerlid heeft het in dit verband over laster, kwaadsprekerij en anonieme bronnen. Hij zei dat hij zich indertijd “als bewindspersoon op Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voelde om de rechtstaat te beschermen tegen ondermijning ervan. Want dat is het, ondermijnend. Het risico lopen dat je door ‘die van Dohmen’ achterna gezeten wordt”, staat in het document dat Dohmen heeft getweet.

NVJ-zegsman Paul Teixeira ziet geen enkele reden om te twijfelen aan de journalistieke integriteit van De Limburger en NRC, die samen onderzoek deden naar de woning van Knops. “De onderzoeksredacties van NRC en De Limburger bestaan uit zeer goede professioneel handelende journalisten”, aldus Texeira. “Het is verwerpelijk dat een voormalig minister dit soort termen in de mond neemt. Zeker deze man moet beter weten.”

Volgens Dohmen vertolkt Knops het gevoel van vooral CDA-(oud)-bestuurders die in opspraak zijn geraakt. “Dit is bijna Trumpiaans, het demoniseren van kritische journalisten”, vindt Dohmen. “We glijden hiermee af. Dat een prominent lid van een partij als het CDA dit soort teksten in de mond neemt is bijzonder. Dit is geen borrelpraat, maar een tekst uitgesproken tijdens een rechtszaak”, aldus Dohmen.

Advocaat Jens van den Brink van De Limburger en NRC noemde de persoonlijke aanval van Knops “schandelijk en ontoelaatbaar voor een voormalig bewindspersoon”, tekent De Limburger donderdag op.

De zaak draaide erom dat Knops volgens de kranten gematst zou zijn bij de aanschaf van een woning. Knops zei van niets te weten, en eiste voor de rechtbank een verbod op herhaling van de verwijten aan zijn adres. Uitspraak 29 juni.