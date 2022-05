Kamer wil snel herbeoordeling uit huis geplaatste kinderen

Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat de 555 uit huis geplaatste kinderen van door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders zo snel mogelijk worden herbeoordeeld, om zo te bekijken of zij terug kunnen naar hun ouders. Dat kwam donderdag naar voren in een debat over de kwestie. De PVV dient later donderdag een motie in om dit voor 1 juli afgerond te hebben. Veel partijen zijn voorstander van een deadline aan het kabinet.

Doel van de herbeoordeling is kinderen en ouders zo snel als mogelijk te herenigen. Als het nog te vroeg is om de kinderen weer thuis te laten wonen, moet op zijn minst het contact tussen ouders en kinderen worden hersteld. Dat vinden onder meer oppositiepartijen PVV, SP, PvdA, Groep Omtzigt, Denk en GroenLinks, maar ook coalitiepartijen CDA en ChristenUnie. Nog niet alle fracties zijn aan het woord geweest.

Van de 1675 kinderen die sinds 2015 uit huis zijn geplaatst, woonden er 555 eind 2021 nog steeds niet bij hun ouders of verzorgers. De Kamer vindt dat die 555 kinderen zo snel mogelijk moeten worden geholpen.