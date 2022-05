Leiden krijgt azc dat op den duur 300 à 400 mensen kan opvangen

In Leiden komt een asielzoekerscentrum dat op termijn plaats biedt aan drie- tot vierhonderd mensen, zo meldt donderdag het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het pand aan de Haagse Schouwweg kan vanaf juni ongeveer honderd mensen opvangen, maar na een verbouwing uiteindelijk drie- à vierhonderd. Die verbouwing is, zo wordt verwacht, eind dit jaar klaar. Deze opvanglocatie is beschikbaar voor vijf jaar, zo hebben het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente afgesproken.

Volgens het COA geeft de gemeente Leiden hiermee gehoor aan de oproep van het COA, opvangplekken te vinden met een substantieel aantal plekken op locaties die wat langer dan een paar maanden beschikbaar zijn.

Vanaf juni kunnen er mensen in die nu nog in Leiden in een andere locatie worden opgevangen, de 3 Oktoberhal. Omwonenden van de nieuwe locatie en belangstellenden worden later deze maand bijgepraat tijdens een informatieavond.