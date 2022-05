Linkse oppositie wil sneller actie tegen groeiende armoede

De linkse oppositie in de Tweede Kamer is geschrokken van het stijgende aantal mensen dat gebruikmaakt van voedselbanken. Sinds het begin van het jaar is dat met 15 procent gestegen, zegt voorzitter Leo Wijnbelt van koepelorganisatie Voedselbanken Nederland tegen het Nederlands Dagblad. Het gaat om duizenden extra gezinnen die van hulp afhankelijk zijn.

“Steeds meer mensen financieel in de knel”, concludeert PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken. De prijzen voor boodschappen, energie en huur zijn voor grote groepen mensen “niet meer op te brengen”, zegt zij. “Kabinet moet niet achterover leunen, maar nu snel in actie komen en met gerichte maatregelen komen.”

SP’er Bart van Kent wil eveneens meer daadkracht zien bij de bestrijding van armoede. De gesprekken die premier Mark Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag momenteel met de oppositie voeren over de Voorjaarsnota, noemt hij “een rondje voor de bühne”. Hij wil dat in ieder geval snel het minimumloon verder wordt verhoogd. “Wij kunnen niet wachten.”