Long-covid op de werkvloer: is de werkgever aansprakelijk?

Foto: Photo by Maxime on Unsplash

Werkgevers worden sinds begin 2022 voor het eerst werkgevers aansprakelijk gesteld voor de langdurige gevolgen van corona besmettingen op de werkvloer. In februari waren er vijf zorgmedewerkers die de financiële en emotionele schade door long covid op hun werkgever proberen te verhalen.

Long-covid

Een deel van de mensen houdt na een besmetting met corona langdurig klachten. Dat wordt ‘Long-covid’ of ‘PASC’ (Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection) genoemd. Deze klachten kunnen tot enkele weken, maar soms meerdere maanden na een infectie met COVID-19 aanhouden. Klachten zijn onder andere vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, hoofdpijn, spierpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, of kampen met een depressie of vergeetachtigheid. Dat laatste wordt vaak ‘brain fog’ genoemd. Sommige van die klachten blijven lang bestaan, maar de ernst ervan kan wel afnemen in de loop van de tijd.

Langslepende zaken

RTL Nieuws sprak met vakbonden, bedrijfsartsen, advocaten en wetenschappers. Hun verwachting is dat dit nog maar het begin is en dat er nog heel veel van dit soort zaken gaan komen. Ook zijn ze bang dat dit langslepende zaken gaan worden. Een aantal zaken lopen via letselschadeadvocaten. Zo is letselschade advocaat Amsterdam ook betrokken in het geval van een bedrijfsongeval. Daarnaast is FNV Bureau Beroepszaken ook betrokken bij enkele zaken.

Grote impact op werknemers

Het zijn vaak zaken waarbij corona is opgelopen tijdens het werk en de ziekte een grote impact heeft op het leven van de werknemer. In een zaak van 2020 ging het om een medewerker in de ouderenzorg die tijdens de eerste golf zonder beschermingsmiddelen een cliënt moest verzorgen. Zijn leidinggevende bleek al te weten dat deze persoon mogelijk corona had, maar zei daar verder niets over. Bijna twee jaar later zit de zorgmedewerker vanwege long-covid nog steeds in de ziektewet en is al gekort op zijn inkomen.

Beroepsziektezaken vaak heel complex

Marlou Overheul promoveert aan Universiteit Utrecht op beroepsziekten en aansprakelijkheid en legt uit dat de afhandeling van beroepsziektezaken vaak heel complex is. “Bij covid kan het bijvoorbeeld lastig zijn om aan te tonen dat de besmetting op het werk heeft plaatsgevonden. Je kan namelijk ook ergens anders besmet zijn geraakt. En dat kan aan aansprakelijkheid in de weg staan.’’ Advocaat Coen de Koning voegt daaraan toe dat dat niet de enige hobbel is. “Daarna moet je nog bewijzen dat je klachten ook echt het gevolg zijn van die coronabesmetting.”

Verantwoordelijkheid van werkgevers

Volgens Marike Schooneveldt van FNV Bureau Beroepsziekten duurt een beroepsziektezaak gemiddeld vijf jaar. “Maar ondanks dat het vaak langslepende procedures zijn, vinden we het belangrijk om via deze weg werkgevers te wijzen op hun rol en verantwoordelijkheid.” Werkgeversvereniging AWVN vindt het geen goede ontwikkeling dat dit soort zaken nu komen. Zij stellen dat de coronapandemie ons allemaal is overkomen en je daarin geen schuldige kunt aanwijzen.